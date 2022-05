Libero nel mirino dello zar | siamo tra i giornali che Putin vuole zittire

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 maggio 2022) Gli hacker russi al servizio dihanno messo neluna serie di istituzioni eitaliani tra i quali anche il nostro sito online che evidentemente va punito per la linea editoriale non proprio filo Cremlino. Se l'attacco dovesse riuscire sarebbe certo una scocciatura e pure un bel danno ma la cosa ci preoccupa il giusto e comunque non ci intimorisce. Non vogliamo fare le vittime né metterla giù dura con il bla bla sulla libertà di informazione, solo ricordare quanto evidentemente la circolazione di notizie ed opinioni sia ritenuta importante alla pari delle armi usate sul terreno di scontro. Questo perché nei paesi democratici l'opinione pubblica gioca un ruolo fondamentale nell'orientare le decisioni dei politici e dei governi che campano in base al consenso e che quindi, purtroppo, a volte agiscono più in ...