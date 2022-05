Lezioni di podcast a Villa Torlonia (Di sabato 21 maggio 2022) Tra i piccoli mattoncini di ricostruzione cittadina merita un posto la riapertura di Technotown (via Lazzaro Spallanzani 1/A), che da ludoteca tecnologica, quale era prima, ha ora l’ambizione, dal 19 maggio, di diventare “hub della scienza creativa”, come recita il sottotitolo. Siamo nel villino medievale di Villa Torlonia e Technotown era chiuso da oltre due anni. Ora rinasce ma con una funzione più pedagogica: è sempre rivolto a ragazzi, dai 12 anni agli adolescenti, che qui, pagando un euro d’ingresso, potranno partecipare a incontri e corsi per avvicinarsi alla scienza e alla tecnologia. Nei laboratori si potranno imparare i segreti della stampa 3D, delle incisioni laser, della creazione di musica e tracce sonore, ma pure fotografia, video, robotica. C’è una camera oscura dove sviluppare foto su pellicola e una sala set per le riprese. “Non ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) Tra i piccoli mattoncini di ricostruzione cittadina merita un posto la riapertura di Technotown (via Lazzaro Spallanzani 1/A), che da ludoteca tecnologica, quale era prima, ha ora l’ambizione, dal 19 maggio, di diventare “hub della scienza creativa”, come recita il sottotitolo. Siamo nel villino medievale die Technotown era chiuso da oltre due anni. Ora rinasce ma con una funzione più pedagogica: è sempre rivolto a ragazzi, dai 12 anni agli adolescenti, che qui, pagando un euro d’ingresso, potranno partecipare a incontri e corsi per avvicinarsi alla scienza e alla tecnologia. Nei laboratori si potranno imparare i segreti della stampa 3D, delle incisioni laser, della creazione di musica e tracce sonore, ma pure fotografia, video, robotica. C’è una camera oscura dove sviluppare foto su pellicola e una sala set per le riprese. “Non ...

