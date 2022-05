Letta: “In futuro noi al governo solo con il mandato degli elettori” (Di sabato 21 maggio 2022) PISA – “Alle prossime elezioni andremo con le nostre idee ma dobbiamo dare un messaggio molto secco, molto netto agli italiani. Le prossime elezioni saranno uno spartiacque in cui tutto sarà chiaro: Salvini è stato provato al governo, si è capito cos’è e dove andava. Le elezioni saranno un confronto fra noi da una parte e le destre di Salvini e Meloni dall’altra parte, ma gli italiani devono sapere che se vinceranno loro governeranno per cinque anni, non ci vengano a chiedere poi di rimediare”. E’ quanto ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta (foto), nel corso di un comizio elettorale a Pisa, a sostegno della candidata democratica Federica Fratoni. “Noi – ha ribadito il leader del Pd – andremo al governo solamente se gli italiani ci daranno il mandato elettorale”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 21 maggio 2022) PISA – “Alle prossime elezioni andremo con le nostre idee ma dobbiamo dare un messaggio molto secco, molto netto agli italiani. Le prossime elezioni saranno uno spartiacque in cui tutto sarà chiaro: Salvini è stato provato al, si è capito cos’è e dove andava. Le elezioni saranno un confronto fra noi da una parte e le destre di Salvini e Meloni dall’altra parte, ma gli italiani devono sapere che se vinceranno loro governeranno per cinque anni, non ci vengano a chiedere poi di rimediare”. E’ quanto ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico(foto), nel corso di un comizio elettorale a Pisa, a sostegno della candidata democratica Federica Fratoni. “Noi – ha ribadito il leader del Pd – andremo alsolamente se gli italiani ci daranno ilelettorale”. L'articolo L'Opinionista.

