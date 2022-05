(Di sabato 21 maggio 2022)l'. Nella serata in cui doveva vincere a tutti i costi, e sperare in un mancato successo della Fiorentina, la squadra dierini ha chiuso la stagione ...

Advertising

sportli26181512 : L'Empoli gela l'Atalanta: dopo cinque anni Gasp resta senza Europa: L'Empoli gela l'Atalanta: dopo cinque anni Gasp… -

L'Eco di Bergamo

Eppure per quasi tutto il primo tempo l'è stato schiacciato nella propria metà campo. Il più pericoloso è stato Zapata: quando non c'è stato Vicario a negargli la gioia del gol ci si è messo ...Altare al 99'l'Arechi, imponendo il pari. Ma i granata hanno in ogni caso il destino nelle loro mani: il discorso salvezza è rimandato, con la gara didella prossima settimana che sarà ... Atalanta-Empoli 0-1. Stulac gela il Gewiss Stadium al 34'. Al 37' st entra Ilicic, standing ovation- Diretta Sul centrocampista, però, c’è anche il Milan: derby di mercato in arrivo L’Inter vuole rinforzare il centrocampo: piace Kristjan Asllani dell’Empoli. I nerazzurri, in caso di mancato arrivo di Asllan ...Il futuro di tanti giocatori del Napoli, infatti, è ancora molto incerto. De Laurentiis è consapevole di trovare il prima possibile un accordo con Koulibaly, visto che il suo contratto scadrà l’anno p ...