L’egoismo ideologico della sinistra visto da una donna ucraina | di sinistra

Dal volumetto Adelphi che raccoglie due interventi (1967, 1983) di Milan Kundera, col titolo "Un occidente prigioniero. O la tragedia dell'Europa centrale", estraggo due temi specialmente interessanti. Nel 1983, soffocate le ribellioni di Budapest, di Praga, di Varsavia…, Kundera commemora la peculiarità della "parte d'Europa che nel Dopoguerra, dopo il 1945, si trovò geograficamente al centro, culturalmente a ovest e politicamente a est… Nessuno si fa più illusioni sui regimi dei paesi satelliti. Ma dimentichiamo l'essenza della loro tragedia: sono scomparsi dalla carta dell'occidente". Il secondo passo riguarda l'imbroglio dell'"ideologia slava" e dell'"anima slava", già compendiato in una sentenza del 1844 del grande scrittore ceco Karel Havlícek: "Ai russi piace definire slavo tutto ciò che è russo, in modo da poter poi definire russo tutto ciò che ...

