**Lega: Renzi, 'vado a dire che non sono un populista'** (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "vado all'incontro alla scuola della Lega, oggi, come agli incontri con altri pariti, come Letta va ad Atreju. Mi incuriosisce, mi piace che gli altri partiti facciano scuole di formazione". Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa, parlando del suo prossimo incontro, a Milano. "Se me lo chiederanno dirò che la Lega ha sbagliato tutto su reddito di cittadinanza e Quota 100. Non dirò quello che ha detto Giuseppe Conte quando è andato, cioè 'io sono un populista'. Io vado dalla Lega a dire che non sono populista, caro Giuseppi". Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "all'incontro alla scuola della Lega, oggi, come agli incontri con altri pariti, come Letta va ad Atreju. Mi incuriosisce, mi piace che gli altri partiti facciano scuole di formazione". Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo, in conferenza stampa, parlando del suo prossimo incontro, a Milano. "Se me lo chiederanno dirò che la Lega ha sbagliato tutto su reddito di cittadinanza e Quota 100. Non dirò quello che ha detto Giuseppe Conte quando è andato, cioè 'ioun'. Iodalla Lega ache non, caro Giuseppi".

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO #Renzi: show con Bin Salman e alla Scuola della Lega. Intanto il simbolo Iv sparisce in tutti i… - paoloferrarelli : RT @claudiodamico72: Quello che dicono nei salotti televisivi. Perché non vengono nelle piazze italiane, a fare certe affermazioni? Con… - OutsiderMan23 : @dariodangelo91 Grandi, come distruggere un partito e fare la lega moderata dei poveri. Prossimo anno travaso di voti a Renzi - Silverh98501764 : I nuovi riferimenti leghisti ?? - ren7444 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO #Renzi: show con Bin Salman e alla Scuola della Lega. Intanto il simbolo Iv sparisce in tutti i Co… -