Lega: applausi per Renzi alla scuola politica (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - applausi per Matteo Renzi alla scuola politica della Lega, dove è stato invitato e sarà intervistato dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano. Il leader di Italia Viva è stato salutato calorosamente dai presenti mentre saliva sul palco, una sessantina di persone. "Sono venuto qui perché sono stato invitato, non sono qui a lisciare il pelo", ha chiarito subito l'ex presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) -per Matteodella, dove è stato invitato e sarà intervistato dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano. Il leader di Italia Viva è stato salutato calorosamente dai presenti mentre saliva sul palco, una sessantina di persone. "Sono venuto qui perché sono stato invitato, non sono qui a lisciare il pelo", ha chiarito subito l'ex presidente del Consiglio.

