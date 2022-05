Leclerc in pole a Barcellona davanti a Verstappen e Sainz (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Charles Leclerc conquista la pole position del Gran Premio di Spagna, che scatterà domenica alle 15 sul circuito del Montmeló a Barcellona. Super tempo per il pilota della Ferrari, che fa una magia in un unico tentativo dopo un testacoda piazzando un 1'18''750 e mettendosi alle spalle il rivale della Red Bull Max Verstappen, che ha avuto un problema nel corso dell'ultimo tentativo. Si tratta della quarta pole stagionale per il monegasco, che per la gara avrà anche un set di gomme nuove in più a disposizione viste quelle risparmiate nel Q2. Terzo tempo per l'altra Ferrari di Carlos Sainz, quarta invece la Mercedes di George Russell, che si piazza davanti a Sergio Perez e il compagno di scuderia Lewis Hamilton. La griglia 1 Leclerc, 2 ... Leggi su agi (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Charlesconquista laposition del Gran Premio di Spagna, che scatterà domenica alle 15 sul circuito del Montmeló a. Super tempo per il pilota della Ferrari, che fa una magia in un unico tentativo dopo un testacoda piazzando un 1'18''750 e mettendosi alle spalle il rivale della Red Bull Max, che ha avuto un problema nel corso dell'ultimo tentativo. Si tratta della quartastagionale per il monegasco, che per la gara avrà anche un set di gomme nuove in più a disposizione viste quelle risparmiate nel Q2. Terzo tempo per l'altra Ferrari di Carlos, quarta invece la Mercedes di George Russell, che si piazzaa Sergio Perez e il compagno di scuderia Lewis Hamilton. La griglia 1, 2 ...

