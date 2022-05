Le pagelle del Pisa – Benali sposta gli equilibri | da Puscas assist e follia

(Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilbatte 1-0 il Benevento e vola in finale dove affronterà la vincente del confronto tra Monza e Brescia. Ledei toscani dopo la semifinale play off di ritorno: Nicolas 6: Pomeriggio fiacco. Un solo brivido a inizio ripresa, poi può tornare a sonnecchiare. Birindelli 7: Quando accelera il pericolo è sempre dietro l’angolo. Grande tecnica e ottima intesa con i compagni. Hermannsson 7:dovrà come minimo offrirgli da bere per il due a zero ‘scippato’ nel primo tempo. Nella ripresa deviazione decisiva sul cross di Tello e buona accortezza Leverbe 6,5: Che rischio nel primo tempo quando atterra Lapadula. Sarebbe stato rosso e rigore, ma lo salva un fuorigioco millimetrico. Poi chiude bene gli spazi. Beruatto 7: L’ingresso di Insigne lo manda un po’ in apprensione, ma ...

