Le Kardashian in Italia, a Portofino per il terzo sì di Kourtney (Di sabato 21 maggio 2022) Le Kardashian sono arrivate in Italia! Dopo il matrimonio ufficiale celebrato a Santa Barbara, per Kourtney e Travis Barker è arrivato il momento di celebrare quello in grande stile. E se non in Italia, dove? La coppia ha scelto la località di Portofino per il terzo Sì. Avete capito bene, questa sarà la terza cerimonia per i novelli sposi. La modella e il musicista, dopo il sì a Las Vegas e il matrimonio legale in California, sono pronti a sposarsi di nuovo. Stavolta in una cornice da favola, secondo il sito di gossip TMZ, la coppia ha affittato il Castello Brown, lo storico edificio difensivo e dimora nobiliare, che si trova in cima al promontorio dell'incantevole borgo ligure che da qualche giorno è invaso da star. Dalla proposta di nozze dello scorso ottobre, su una spiaggia ...

sempresialaura : Le Kardashian in Italia vuol dire o stampe floreali o crocifissi e madonne attaccate al collo a grandezza naturale Stereotipi che camminano - montgarmart : RT @sheisakward: Le kardashian sono tutte in Italia per il matrimonio di Travis e Kourtney chiedetemi come sto - favrezzz : pazzesche le kardashian in italia - MyInfo45777092 : RT @kimkimperio: Kim Kardashian é vista chegando ao Ristorante Puny em Portofino, Itália. Kim Kardashian is seen arriving at Ristorante Pu… - RAVEUN2THEBADD : le kardashian sono in italia per il matrimonio di kourtney e io qui aspettando che il tram parti per andare a lavoro ?? -