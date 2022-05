Le confessioni hot di Soleil Sorge | ultima volta che ha fatto l ‘amore e l’ironia su Alex Belli | “Due palle!” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 21 maggio 2022) Sophie Codegoni e, hanno passato alcuni giorni in vacanza insieme ad Ibiza in compagnia di Alessandro Basciano e Gianluca Costantino. Sul profilo social di Chi Magazine, le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno condiviso una divertente intervista doppia.bollenti: l’che haE se... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.