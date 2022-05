"Le angherie di Azov". Cosa ha fatto il battaglione nel Donbass, Travaglio spiazza Lilli Gruber (Di sabato 21 maggio 2022) A "Otto e Mezzo", Marco Travaglio rivela la genesi dell'invasione in Ucraina a opera della Russia: “Bisogna conoscere le angherie di Azov per capire il garbuglio”. In collegamento con il talk politico di LA7, venerdì 20 maggio, il direttore de Il fatto Quotidiano ha sostenuto che mai Vladimir Putin ha pensato di prendersi tutto il Paese, mettere un governo fantoccio a Kiev eliminando Zelensky e avanzare in Europa come un novello Hitler: il leader del Cremlino ha sempre voluto solo e soltanto il Donbass da collegare alla Crimea occupata nel 2014. E qui ha invitato alla riflessione: “Putin è l'unico responsabile di questa guerra criminale e sanguinaria, ma stiamo attenti perché se avessimo capito che era il secondo tempo di una lunga guerra civile, che prima aveva responsabili diversi, probabilmente ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) A "Otto e Mezzo", Marcorivela la genesi dell'invasione in Ucraina a opera della Russia: “Bisogna conoscere lediper capire il garbuglio”. In collegamento con il talk politico di LA7, venerdì 20 maggio, il direttore de IlQuotidiano ha sostenuto che mai Vladimir Putin ha pensato di prendersi tutto il Paese, mettere un governo fantoccio a Kiev eliminando Zelensky e avanzare in Europa come un novello Hitler: il leader del Cremlino ha sempre voluto solo e soltanto ilda collegare alla Crimea occupata nel 2014. E qui ha invitato alla riflessione: “Putin è l'unico responsabile di questa guerra criminale e sanguinaria, ma stiamo attenti perché se avessimo capito che era il secondo tempo di una lunga guerra civile, che prima aveva responsabili diversi, probabilmente ...

