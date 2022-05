Lazio-Verona | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di sabato 21 maggio 2022) Siamo arrivati all’ultima partita stagionale di, a Roma si giocherà la 38° giornata di Seria A. I padroni di casa inseguono la vittoria per avere la certezza matematica di un posto in nelle coppe europee. Per questo giocheranno anche ilfinale di campionato con la massima attenzione possibile. Discorso diverso per gli scaligeri, che arrivano alla partita di stasera con zero pressioni, e avendo solo l’onere di finire bene il campionato. Per questo Tudor decide comunque di schierare la formazione titolare, anche se darà spazio sicuramente a quale giovane nel secondo tempo. LeQUI– In porta Strakosha, forse all’ultima in biancoceleste, con il quartetto difensivo a sua protezione composto da Lazzari – Luiz Felipe – Acerbi – Marusic. ...