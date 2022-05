Lazio - Verona 3 - 3 | tanto spettacolo nell' ultima di campionato

Advertising

CBSSportsGolazo : 6': Lazio 0-1 Verona 14': Lazio 0-2 Verona 16': Lazio 1-2 Verona 29': Lazio 2-2 Verona This game ?? - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - lazio_story : LA #CRONACA | #SerieA, #LazioVerona 3-3: ultimi giri di pazza #Lazio, festa per il quinto posto - di @Fab_Couto (fo… - vivereitalia : Festival del gol all'Olimpico, fra Lazio e Verona è 3-3

Pedro ha segnato il gol del 3 - 2 Roma, 21 maggio 2022 - Non c'è nessuna posta in palio, ma tranasce un vero e proprio spettacolo: i biancocelesti finiscono sotto di due reti nel giro di pochi minuti, ma poi prima dell'intervallo riescono a pareggiare e in seguito anche a ...quinta, pari show con ilquinta, il punto utile per chiudere sopra la Roma arriva contro ilin una partita ricca di gol e emozioni. Olimpico pieno in una serata utile per ...Nello stesso tempo Lazio-Verona è terminata 3-3, in virtù delle reti di Cabral, Felipe Anderson e Pedro, di Simeone, Lasagna e Hongle dall'altra. Infine Bologna (Barrow) ed Empoli (Stulac) hanno ...All'Olimpico c'è il festival del gol. La stagione della Lazio finisce con un pareggio per 3-3 col Verona, un punto che consente alla squadra di Sarri di arrivare al quinto posto in solitario subito ...