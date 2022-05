L’Atalanta fuori dall’Europa dopo 5 anni, la Fiorentina si qualifica per la Conference League: i risultati degli anticipi dell’ultima giornata di Serie A (Di sabato 21 maggio 2022) Si è concluso l’ultimo sabato di anticipi della Serie A: il Bologna ha chiuso con una vittoria sul Genoa, oggi pomeriggio, grazie alla rete segnata da Barrow al 66?, ma l’attenzione è caduta tutte sulle sfide che si sono disputate questa sera. L’Empoli ha superato L’Atalanta, a casa dei bergamaschi, grazie alla rete di Stulac al 79?, costringendo così la squadra di Gasperini a salutare l’Europa, dopo ben 5 anni. Storia diversa invece per la Fiorentina, che grazie al successo di questa sera contro la Juventus, si assicura un posto in Europa: il settimo posto in classifica vale infatti la qualificazione alla Conference League per i viola. Ottavo ko per Allegri e la Juventus, che stasera hanno salutato Chiellini, Dybala e Bernardeschi. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Si è concluso l’ultimo sabato didellaA: il Bologna ha chiuso con una vittoria sul Genoa, oggi pomeriggio, grazie alla rete segnata da Barrow al 66?, ma l’attenzione è caduta tutte sulle sfide che si sono disputate questa sera. L’Empoli ha superato, a casa dei bergamaschi, grazie alla rete di Stulac al 79?, costringendo così la squadra di Gasperini a salutare l’Europa,ben 5. Storia diversa invece per la, che grazie al successo di questa sera contro la Juventus, si assicura un posto in Europa: il settimo posto in classifica vale infatti lazione allaper i viola. Ottavo ko per Allegri e la Juventus, che stasera hanno salutato Chiellini, Dybala e Bernardeschi. ...

