L'assistente di volo, anticipazioni episodi 5 e 6: ancora segreti per Cassie (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo una prima stagione movimentata, L'assistente di volo 2, con protagonista Kaley Cuoco torna su Sky Serie per la nuova stagione. Iniziata lo scorso 9 maggio ogni lunedì sera un doppio appuntamento. I prossimi due episodi – il quinto e il sesto – andranno in onda lunedì 23 maggio. Kaley Cuoco torna nei panni dell'hostess Cassandra "Cassie" Bowden per una misteriosa e altrettanto movimentata seconda stagione de L'assistente di volo. Dopo il primo appuntamento, andato in onda più di anno fa, la vita della giovane donna viene stravolta nuovamente. Sta venendo a patti con i suoi problemi di alcolismo, ma sembra che i guai non l'abbandonino mai. Questo è molto altro è quello che accade nella prima stagione della serie con protagonista Kaley Cuoco.

