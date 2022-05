“L’arma dell’inganno | Operazione Mincemeat” | una storia vera nel nuovo film con Colin Firth

Leggi su lopinionista

(Di sabato 21 maggio 2022) ROMA – Piace, e non poco, “”,lungometraggio, esempio perfetto di come, a volte, le storie più incredibili siano quelle realmente accadute. Infatti il, scritto da Michelle Ashford (The Pacific, Masters of Sex) e diretto da John Madden (Shakespeare in Love, Il mandolino del capitano Corelli, Miss Sloane), è un adattamento di un saggio dello storico Ben Macintyre e rappresenta quasi esattamente unareale, salvo aggiungere dei particolari che forniscono un certo spessore drammatico. Laè ambientata a Londra nel 1943, nel momento più caldo della seconda guerra mondiale, e racconta il piano dell’intelligence militare britannica di penetrare ...