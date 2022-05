L’Aquila | errore umano nell’incidente all’asilo

Leggi su 361magazine

(Di sabato 21 maggio 2022) . La donna ha ammesso di non aver inserito il freno, ma solo la marcia Sono ancora in corso le indagini per accertare le cause dell’incidentedel, dove ha perso la vita il picco Tommaso di 4 anni. Secondo le prime ipotesi, dietro l’incidente, che ha portato l’auto a schiantarsi nel giardino della scuola, ci sarebbe un “un, una marcia tolta inavvertitamente”. Questo sarebbe emerso dall’interrogatorio di ieri, 20 maggio, in Procura alla donna conducente del mezzo. La donna ha ribadito quanto già detto in precedenza, ovvero di aver tentato di frenare la macchina con le mani, ma senza riuscirci. Leggi anche: INCIDENTE, LE PAROLE DEL PAPÀ DI TOMMASO E LA REPLICA DELLA DONNA Nell’auto parcheggiata era rimasto il figlio 12enne. La donna ha detto: “Mi ha avvertito mio ...