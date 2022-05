L’anno degli addii: Marcelo saluta il Real Madrid (Di sabato 21 maggio 2022) Da Lewandowski a Di María fino ad arrivare a Chiellini e Dybala, si può dire come questa sia stata la stagione degli addii di bandiere o di calciatori che hanno fatto la storia nei loro club. A questi proprio ieri sera, si è aggiunto un addio di un altro fuoriclasse. Al Santiago Bernabeu, in occasione dell’ultima giornata di Liga contro il Real Betis, Marcelo ha salutato il Real Madrid dopo diverse stagioni da protagonista entrando a 20? dalla fine al posto di Mendy. Marcelo saluta il Real Madrid: l’addio di un’altra colonna importante Acquistato dalla Fluminense nel gennaio 2007, Marcelo Vieira da Silva Júnior ha iniziato la sua avventura con grandi aspettative da parte ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 21 maggio 2022) Da Lewandowski a Di María fino ad arrivare a Chiellini e Dybala, si può dire come questa sia stata la stagionedi bandiere o di calciatori che hanno fatto la storia nei loro club. A questi proprio ieri sera, si è aggiunto un addio di un altro fuoriclasse. Al Santiago Bernabeu, in occasione dell’ultima giornata di Liga contro ilBetis,hato ildopo diverse stagioni da protagonista entrando a 20? dalla fine al posto di Mendy.il: l’addio di un’altra colonna importante Acquistato dalla Fluminense nel gennaio 2007,Vieira da Silva Júnior ha iniziato la sua avventura con grandi aspettative da parte ...

