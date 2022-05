Lamont Jacobs | chi è il padre di Marcell Jacobs | “L’ho perso e ritrovato da adulto”

(Di sabato 21 maggio 2022) Ildi, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo, è, ex marine dell’esercito degli Stati Uniti. I due si separano presto: quandoha appena pochi mesi viene lasciato alle sole cure della madre trasferitasi sul lago di Garda, mentrevola in missione in Corea. La lunga assenza si fa sentire, ee figlio non si parlano per tanti anni. Poi un percorso di psicoterapia per recuperare il rapporto, e un sms prima della finale olimpica. L’uomo più veloce del mondo,, è nato il 26 settembre del 1994 a El Paso, in Texas. Ma ci ha vissuto poco. Non ha nemmeno avuto il tempo di imparare bene la lingua, perché nel giro ...

