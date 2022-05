La vita in diretta, Alberto Matano chiede ad Albano: “Come va l’amore? La risposta di Albano spiazza tutti …” (Di sabato 21 maggio 2022) Albano Carrisi è stato ospite nella giornata di ieri, venerdì 20 maggio 2022 nel programma La vita in diretta, condotto da Alberto Matano. Pare che il cantante di Cellino San Marco sia intervenuto nel programma proprio in un’occasione speciale, ovvero il suo 79esimo compleanno. Ebbene, Albano sembra che nel corso della chiacchierata con Matano abbia affrontato diversi temi e ad un certo punto di sarebbe lasciato andare ad una confessione davvero sconcertante. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?Albano Carrisi a La vita in diretta ospite speciale in occasione del 79esimo compleannoNella giornata di ieri, venerdì 20 maggio 2022 Albano ... Leggi su baritalianews (Di sabato 21 maggio 2022)Carrisi è stato ospite nella giornata di ieri, venerdì 20 maggio 2022 nel programma Lain, condotto da. Pare che il cantante di Cellino San Marco sia intervenuto nel programma proprio in un’occasione speciale, ovvero il suo 79esimo compleanno. Ebbene,sembra che nel corso della chiacchierata conabbia affrontato diversi temi e ad un certo punto di sarebbe lasciato andare ad una confessione davvero sconcertante. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?Carrisi a Lainospite speciale in occasione del 79esimo compleannoNella giornata di ieri, venerdì 20 maggio 2022...

Advertising

IzzyHightower : @Moonlightshad1 @repubblica ma nemmeno La Vita in Diretta di Cucuzza credo sia mai arrivata a questo livello di orr… - ProVitaFamiglia : ?Segui qui la diretta della manifestazione nazionale per la Vita! ???? - alessiobalbi : RT @amedeo_balbi: Lunedì 23 maggio alle ore 18:30 sarò in diretta sul profilo Instagram di @lafeltrinelli per una chiacchierata con @massim… - BergaminiAldo : @GiancarloDeRisi Più che gli hacker servirebbe un piccolo asteroide O se vogliamo evitare discorsi cruenti un simp… - amedeo_balbi : Lunedì 23 maggio alle ore 18:30 sarò in diretta sul profilo Instagram di @lafeltrinelli per una chiacchierata con… -