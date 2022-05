La vacanza finisce in tragedia: bimba di 13 mesi cade dal balcone. Era in braccio al padre (Di sabato 21 maggio 2022) Doveva essere una vacanza tutta mare, sole e relax ma così non è stato. Per una famiglia di Pescara è finita in tragedia. Una vacanza in Egitto finita in tragedia per una famiglia di Pescara. La bimba di 13 mesi, Giulia Maiano, non si sa come ma è precipitata dal balcone dell’albergo in cui alloggiavano L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 21 maggio 2022) Doveva essere unatutta mare, sole e relax ma così non è stato. Per una famiglia di Pescara è finita in. Unain Egitto finita inper una famiglia di Pescara. Ladi 13, Giulia Maiano, non si sa come ma è precipitata daldell’albergo in cui alloggiavano L'articolo proviene da Leggilo.org.

