La sorpresa di Ultimo al concerto di Radio Italia, sul palco con due “amici speciali” (Di sabato 21 maggio 2022) Una sorpresa arriva da parte di Ultimo al concerto di Radio Italia, atteso in Piazza Duomo a Milano per oggi – sabato 21 maggio. Il concerto torna a tenersi dopo l’interruzione causata dalla pandemia e sarà disponibile in diretta TV per chi non potrà seguirlo in presenza. Tanti gli ospiti atteso sul palco dello show condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, nuovamente confermati alla guida dell’evento musicale dedicato alla musica Italiana. Ci saranno gli artisti più seguiti del momento, da Blanco a Marco Mengoni, Elodie e Sangiovanni. Ci sarà anche Ultimo, atteso con il tour negli stadi tra qualche giorno. E proprio da parte sua arriva una grande sorpresa. A poche ore dall’avvio del ... Leggi su optimagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Unaarriva da parte dialdi, atteso in Piazza Duomo a Milano per oggi – sabato 21 maggio. Iltorna a tenersi dopo l’interruzione causata dalla pandemia e sarà disponibile in diretta TV per chi non potrà seguirlo in presenza. Tanti gli ospiti atteso suldello show condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, nuovamente confermati alla guida dell’evento musicale dedicato alla musicana. Ci saranno gli artisti più seguiti del momento, da Blanco a Marco Mengoni, Elodie e Sangiovanni. Ci sarà anche, atteso con il tour negli stadi tra qualche giorno. E proprio da parte sua arriva una grande. A poche ore dall’avvio del ...

Advertising

studioverticeml : @gogopasini Siamo in direttiva d'arrivo con l' ultimo video di Élite: L'Angelo. Da domani sono in Francia per un p… - thecatjimmy80 : @morenoAlmare Eh lo so, mi sono svenato per comprarle. Dipendesse da me toglierei sponsor e patch varie per lasciar… - Sport_Fair : Una bella sorpresa nell'elenco dei convocati dell'#Atalanta: torna #Ilicic, a distanza di quattro mesi dall'ultimo… - infoitsport : Insigne, che sorpresa: l'ultimo titolo col Napoli glielo dà la UEFA - federicob95 : @GetLostInThEcho Sicuramente sorpresa in negativo della giornata. Ultimo nella start list, costantemente tra i temp… -