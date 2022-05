La sinistra ora usa pure Sanna Marin. Vogliono resuscitare il ddl Zan (Di sabato 21 maggio 2022) Che la risoluta e fascinosa (ma non si può dire che, oltre che brava, sia anche bella, perché dicono sia un apprezzamento discriminatorio...) premier finlandese Sanna Marin abbia riscosso un notevole successo in Italia (e non solo, per la verità) è un fatto. Il marchio definitivo alla sua consacrazione come nuova stella del panorama politico mondiale è stato dato dalla paladina del giornalismo progressista, Concita De Gregorio. Che su Repubblica cita proprio la Marin come emblema della pochezza italica rispetto alle possibilità di carriera politica fornite al sesso femminile: «Qui le donne di 37 anni le usiamo al massimo come candidate di bandiera da usare per mostrare che le abbiamo messe in rosa, poi scompaiono e cominciano a giocare i maschi». E qui non ci sentiamo di darle tutti i torti. Ma soprattutto, De Gregorio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Che la risoluta e fascinosa (ma non si può dire che, oltre che brava, sia anche bella, perché dicono sia un apprezzamento discriminatorio...) premier finlandeseabbia riscosso un notevole successo in Italia (e non solo, per la verità) è un fatto. Il marchio definitivo alla sua consacrazione come nuova stella del panorama politico mondiale è stato dato dalla paladina del giornalismo progressista, Concita De Gregorio. Che su Repubblica cita proprio lacome emblema della pochezza italica rispetto alle possibilità di carriera politica fornite al sesso femminile: «Qui le donne di 37 anni le usiamo al massimo come candidate di bandiera da usare per mostrare che le abbiamo messe in rosa, poi scompaiono e cominciano a giocare i maschi». E qui non ci sentiamo di darle tutti i torti. Ma soprattutto, De Gregorio ...

LegaSalvini : ++ ATTILIO #FONTANA PROSCIOLTO, ORA ASPETTIAMO LE SCUSE DELLA SINISTRA ++ - AngeloCiocca : Prosciolto il presidente della Regione Lombardia per il caso camici. Chissà ora a cosa si attaccheranno a sinistra. - DSantanche : Ora no c’è lo spread. Ora no c’è il #covid. Ora no c'è la guerra. Ora nemmeno, ci sono #bollette che aumentano. Per… - Roberto56917939 : @ilgiornale Questo è il raccolto del pacifismo e del filo putismo voluto sia dalla sinistra che dalla destra. Basta… - misspassinella1 : @bobroommann Ex cinque stelle. Ora diventate 'di sinistra' e in love con PaP, Rifo e altri articoletti. ????? -