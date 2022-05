La Serie A non basta, Pecchia lascia la Cremonese: 'Ho ascoltato me stesso' (Di sabato 21 maggio 2022) Si dividono le strade di Fabio Pecchia e la Cremonese. Dopo la stagione che ha portato il club grigiorosso alla promozione in Serie A, il tecnico ha infatti deciso di lasciare. È stato lui stesso ad ... Leggi su gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) Si dividono le strade di Fabioe la. Dopo la stagione che ha portato il club grigiorosso alla promozione inA, il tecnico ha infatti deciso dire. È stato luiad ...

