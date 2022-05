La Russia vieta l’ingresso nel suo territorio a quasi mille americani | tra cui Biden e Blinken

(Di sabato 21 maggio 2022) Lasul proprioa 963 cittadini, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe, il segretario di Stato Antonyed il capo della Cia William Burns. La lista è stata pubblicata dal ministero degli Esteri di Mosca. “Nel contesto della risposta alle sanzioni antirusse e in relazione alle consultazioni sulla composizione della nostra lista, il ministero degli Esteri russo ha pubblicato l’elenco di cittadiniai quali si proibisce in modo permanentenella Federazione russa”, si legge nella nota citata dalla Tass. LEGGI ANCHEle importazioni di caviale, vodka e diamanti dalla. La nuova mossa ...

Borrell: 'Crimini indicibili, Mosca responsabile'. Kiev annuncia di aver attivato due rotte terrestri alternative per consegnare il cibo dopo il blocco dei porti da parte dei ...