La Russia proibisce l’ingresso nel Paese a Biden (Di sabato 21 maggio 2022) Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una lista di 963 cittadini statunitensi a cui è vietato l’ingresso in Russia, tra costoro vi sono il presidente Usa Joe Biden, il segretario di Stato Antony Blinken e il capo della Cia William Burns. Il mese scorso Mosca aveva proibito l’ingresso sul proprio territorio a dieci funzionari del governo britannico, tra cui il premier Boris Johnson, il ministro degli Esteri Liz Truss e il ministro della Difesa Ben Wallace. La Russia imporrà inoltre sanzioni nei confronti di Sophie Trudeau, moglie del premier canadese Justin Trudeau, ha comunicato oggi il ministero. “In risposta alle sanzioni antirusse canadesi contro i militari e dirigenti di alto rango – fa sapere il ministero, citato da Gazeta Izvestiia -, la Russia vieta in maniera permanente l’entrata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una lista di 963 cittadini statunitensi a cui è vietatoin, tra costoro vi sono il presidente Usa Joe Biden, il segretario di Stato Antony Blinken e il capo della Cia William Burns. Il mese scorso Mosca aveva proibitosul proprio territorio a dieci funzionari del governo britannico, tra cui il premier Boris Johnson, il ministro degli Esteri Liz Truss e il ministro della Difesa Ben Wallace. Laimporrà inoltre sanzioni nei confronti di Sophie Trudeau, moglie del premier canadese Justin Trudeau, ha comunicato oggi il ministero. “In risposta alle sanzioni antirusse canadesi contro i militari e dirigenti di alto rango – fa sapere il ministero, citato da Gazeta Izvestiia -, lavieta in maniera permanente l’entrata ...

