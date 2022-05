La Russia ha vietato a quasi mille statunitensi e canadesi di entrare nel paese in risposta alle «azioni ostili» sulla in Ucraina (Di sabato 21 maggio 2022) Le autorità russe hanno fatto sapere di aver vietato in questi mesi l’ingresso nel paese a 963 persone statunitensi, annunciando che continueranno a introdurre limitazioni simili in risposta a quelle che hanno definito «azioni ostili» da parte del governo americano Leggi su ilpost (Di sabato 21 maggio 2022) Le autorità russe hanno fatto sapere di averin questi mesi l’ingresso nela 963 persone, annunciando che continueranno a introdurre limitsimili ina quelle che hanno definito «» da parte del governo americano

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il ministero degli esteri russo ha pubblicato una lista di quasi mille cittadini degli Stati Uniti, compr… - ilpost : La Russia ha vietato a quasi mille statunitensi e canadesi di entrare nel paese in risposta alle «azioni ostili» ri… - unemeritoness2 : RT @angelo_falanga: ????????La Russia ha vietato l'ingresso a Joe Biden e suo figlio Hunter. Come misura di ritorsione alle sanzioni Usa, a 963… - giordi63 : RT @angelo_falanga: ????????La Russia ha vietato l'ingresso a Joe Biden e suo figlio Hunter. Come misura di ritorsione alle sanzioni Usa, a 963… - Anna_Madron : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il ministero degli esteri russo ha pubblicato una lista di quasi mille cittadini degli Stati Uniti, compreso il… -