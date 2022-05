La Russia ha tagliato il gas alla Finlandia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 maggio 2022) La fornitura di gas russoè stata bloccata. Lo riferisce l’operatore finlandese Gasum nel precisare che peraltro il sistema è in equilibrio sia fisicamente che dal punto di vista commerciale. La compagnia russa Gazprom ha confermato di aver interrotto le esportazioni di gas verso la. La compagnia energetica statale spiega che il blocco della fornitura è stato deciso dopo che il Paese nordico ha rifiutato di pagare in rubli Gazprom. “Le consegne di gas naturalein base al contratto di fornitura di Gasum sono state interrotte”, ha affermato la società in una nota, aggiungendo che il gas sarebbe ora fornito da altre fonti tramite il gasdotto Balticconnector, che collega laall’Estonia. Dopo l’interruzione della fornitura ...