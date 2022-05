Advertising

pietroraffa : La reazione del presentatore dell'#Eurovision dell'Ucraina Timur Miroshnychenko alla vittoria della Kalush Orchestr… - lumaca4377 : RT @CPF02294951: @AnitaCecolin Sono mesi che ha finito la pazienza...mettetevi in testa che non cade nessun governo, che si va avanti fino… - RandagioRN : RT @MemoriesMilan: Thread dell'attesa.. 'Mi des fu un bel sugnet' Tradotto dal milanese,'faccio una dormita'. Si certo,ma dove? Ma quando?… - calabromilanist : RT @MemoriesMilan: Thread dell'attesa.. 'Mi des fu un bel sugnet' Tradotto dal milanese,'faccio una dormita'. Si certo,ma dove? Ma quando?… - MemoriesMilan : Thread dell'attesa.. 'Mi des fu un bel sugnet' Tradotto dal milanese,'faccio una dormita'. Si certo,ma dove? Ma qu… -

Virgilio Sport

Con tutti i progetti messi in campo da Sindaci e Regioni la qualità media'aria in Italia per il biossido di azoto, non migliora. In Europa il Paese viene bollato come ...ora ancora nessuna...Ora però arriva la replica'Inter che non sembra intenzionata a perdere un giocatore tanto importante nello scacchiere tattico di Inzaghi e dopo dei tentennamenti secondo la Gazzetta dello Sport ... La reazione dell’Inter alla Juventus scatena la reazione dei tifosi La Virtus Kleb Ragusa cercava la vittoria e l’ha trovata. Al Pala Rossini gli uomini di coach Bocchino hanno messo in campo tutta la grinta che avevano per conquistare a suon di canestri gara 3. Una p ...Il club nerazzurro è pronto ad alzare la proposta di rinnovo per Ivan Perisic con un’offerta da 4,5 milioni di euro per due anni ma sui social i tifosi si dividono ...