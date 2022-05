(Di sabato 21 maggio 2022) Algli hanno dato la Sala Oro. E non poteva essere diversamente. Marcell, al Padiglione Oval, quello delle imprese di Enrico Fabris, olimpionico come lui (in pista lunga a2006) e ...

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Al Salone gli hanno dato la Sala Oro. E non poteva essere diversamente. Marcell, al Padiglione Oval, quello delle imprese di Enrico Fabris, olimpionico come lui (in pista lunga a Torino 2006) e degli Europei indoor 2009, presenta l'autobiografia "Flash - La mia storia", ...... il presidente FIDAL Stefano Mei e il campione olimpico dei 100 e della 4 100 Marcell. ...anche la medaglia di bronzo dei 10.000 nonché campione mondiale in carica della mezzaJacob ... La "maratona" di Jacobs a Torino: Salone del Libro, poi all’arrivo di tappa del Giro Il campione olimpico, dopo una seconda notte trascorsa in ospedale per il virus intestinale, rientrato dal Kenya. Dagli accertamenti si potrà capire se ci sarà tra 10 giorni a Savona ...