La lezione di Fedez al figlio Leone diventa virale su TikTok: «Perché non ci sono colori da maschio o da femmina…» – Il video (Di sabato 21 maggio 2022) «Non ci sono colori da maschio e colori da femmina e non è vero che il rosa è un colore da femmina», spiega Fedez al figlio Leone in una storia che ha condiviso sul suo profilo Instagram e che si è diffusa su TikTok grazie alle condivisioni degli utenti. La ‘lezione’ scaturisce da un momento in cui Leone trova un pupazzo bianco, rosso e blu nella cesta dei giocattoli della sorella Vittoria. Rivendica al padre che è suo Perché «non è un colore da femmina». Fedez, mentre dà il latte alla figlia, gli dice: «Non ci sono colori da femmina», ma Leone non ci sta. «Invece sì, il rosa è un colore da femmina ed esiste per loro», gli risponde. ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) «Non cidada femmina e non è vero che il rosa è un colore da femmina», spiegaalin una storia che ha condiviso sul suo profilo Instagram e che si è diffusa sugrazie alle condivisioni degli utenti. La ‘’ scaturisce da un momento in cuitrova un pupazzo bianco, rosso e blu nella cesta dei giocattoli della sorella Vittoria. Rivendica al padre che è suo«non è un colore da femmina»., mentre dà il latte alla figlia, gli dice: «Non cida femmina», manon ci sta. «Invece sì, il rosa è un colore da femmina ed esiste per loro», gli risponde. ...

