La Juve chiude con un ko | la Fiorentina torna in Europa | Atalanta gelata dall' Empoli

(Di sabato 21 maggio 2022) Labatte 2-0 lantus e si qualifica per la prossima Conference League. Un giusto premio per i viola che chiudono in bellezza il proprio campionato regalandosi il ritorno inin un contesto di pubblico da favola, vistI i quasi 35 mila spettatori presenti stasera al ‘Franchì. Decidono Duncan e Nico Gonzalez in chiusura dei due tempi, al termine di una partita non bella, con gli uomini di Italiano che si giocavano tanto e laquasi in passerella. Dybala lascia i bianconeri senza segnare, al termine di un'annata che dice quarto posto ma che non va annoverata fra le più positive per il club guidato da Andrea Agnelli. Niente qualificazione alla Conference League. L'non è riuscita a sconfiggere la maledizione casalinga, con l'che si è imposto ...

Tuttosport

La stagione della Juventus si chiude con un'altra delusione. Al "Franchi", nell'ultima partita di campionato, i bianconeri cedono 2-0 alla Fiorentina, incassando l'ottava sconfitta in campionato, quarta in trasferta e seconda. La Fiorentina torna in Europa dopo un'assenza di 5 anni ed esclude dalle competizioni continentali l'Atalanta, che chiude il torneo. FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina batte 2-0 la Juventus e si qualifica per la prossima Conference League. Un giusto premio per i viola che chiudono in bellezza il proprio campionato regalandosi il ritorno in Europa in un contesto di pubblico da favola.