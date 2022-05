Advertising

Ste_castoldi8 : RT @teo_acm: Ahahahahah povera illusa. Si trasforma nel Twitter Calciomercato, ovvero il girone infernale più surreale che l'essere umano a… - eNo11 : RT @teo_acm: Ahahahahah povera illusa. Si trasforma nel Twitter Calciomercato, ovvero il girone infernale più surreale che l'essere umano a… - pomons2 : RT @teo_acm: Ahahahahah povera illusa. Si trasforma nel Twitter Calciomercato, ovvero il girone infernale più surreale che l'essere umano a… - armidago68 : RT @DalilaAdrower: 'Siamo di fronte a un #greenwashing di #Stato, che si trasforma in una presa in giro nei confronti della collettività'… - WWonka100 : RT @teo_acm: Ahahahahah povera illusa. Si trasforma nel Twitter Calciomercato, ovvero il girone infernale più surreale che l'essere umano a… -

la Repubblica

... ha un atteggiamento sempre positivo, una grande energia e soprattutto ogni cosafa siin un successo"Il famoso dipinto del pittore olandese del 1889, siin un'inedita versione fatta di ... dottorando e grande fan del brand, stava giocando con i mattoncini LEGO quando si è reso conto, ... La IA che trasforma parole in foto. E crea immagini che non esistono Un film on the road che è soprattutto un viaggio nell'equilibrio sempre più precario dei rapporti interpersonali. Quattro sconosciuti si incontrano grazie a una app per condividere un viaggio in auto ...Alla sua opera prima Jasmine Trinca affronta con la consapevolezza di chi conosce la storia del cinema un tema molto personale in equilibrio tra favola e realtà. Quando un autore si trova ad affrontar ...