La Fiorentina torna in Europa, finisce il ciclo dell’Atalanta! (Di sabato 21 maggio 2022) finisce il campionato per la Juventus e Fiorentina, con i viola che hanno vinto 2 a 0 grazie alle reti di Duncan e il rigore di Gonzalez. Questa vittoria proietta la squadra di Vincenzo Italiano in Europa dopo cinque lunghi anni, un traguardo importantissimo dunque per la squadra dell’ex tecnico dello Spezia. Inoltre i Viola hanno dedicato questo traguardo, con delle maglie dedicate, a Davide Astori. Dunque Lazio e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference, con l’Atalanta che non riesce a qualificarsi e saluta l’Europa dopo sei anni. Una notizia che probabilmente certifica la fine del ciclo della squadra allenata da Gasperini! Leggi su rompipallone (Di sabato 21 maggio 2022)il campionato per la Juventus e, con i viola che hanno vinto 2 a 0 grazie alle reti di Duncan e il rigore di Gonzalez. Questa vittoria proietta la squadra di Vincenzo Italiano indopo cinque lunghi anni, un traguardo importantissimo dunque per la squadra dell’ex tecnico dello Spezia. Inoltre i Viola hanno dedicato questo traguardo, con delle maglie dedicate, a Davide Astori. Dunque Lazio e Roma inLeague ein Conference, con l’Atalanta che non riesce a qualificarsi e saluta l’dopo sei anni. Una notizia che probabilmente certifica la fine deldella squadra allenata da Gasperini!

Advertising

RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Duncan-Gonzalez, la Fiorentina torna in Europa: Juve stesa e Viola in Conference #seriea #fiorentina #juventus https://… - bella2110_ : Fiorentina in Europa Atalanta fuori l’Europa-> torna a casa DEMIRAL Facile ?? - lore_viola : RT @LauraAct63: Esultanza! Dopo 5 anni la #Fiorentina torna in #Europa! ???? - robertovigg69 : RT @TgrRaiToscana: La #Fiorentina torna a qualificarsi in Europa dopo sei stagioni. Al 'Franchi' superata la Juve per 2-0. I viola chiudono… - LauraAct63 : Esultanza! Dopo 5 anni la #Fiorentina torna in #Europa! ???? -