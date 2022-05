(Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Lachiude il campionato con una bella vittoria sullae si regala la partecipazione alla prossima Conference League. Finisce 2-0 grazie alla fiammata di Duncan a ridosso dell'intervallo e al rigore di Nico Gonzalez nel finale: la squadra di Italiano finisce al settimo posto a quota 62 punti, a +3 sull'Atalantadall'Empoli. Prestazione negativa invece per gli uomini di Allegri, che salutano la stagione con un ko restando fermi a 70 punti. Tanto equilibrio nel primo tempo del Franchi, con i viola leggermente più intraprendenti che spaventano un paio di volte i bianconeri con Bonaventura, che ci prova con due conclusioni, entrambe deviate, che fanno correre brividi lungo la schiena di Perin. Proprio a ridosso dell'intervallo ci pensa Duncan a sbloccare le marcature per i toscani, indovinando un mancino ...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @offtotalsport: ?? Missione compiuta per Italiano e i suoi. La Viola agguanta la qualificazione alla prossima Conference League! #Tota… - offtotalsport : ?? Missione compiuta per Italiano e i suoi. La Viola agguanta la qualificazione alla prossima Conference League!… - Newsinunclick : La Fiorentina agguanta l’ Europa: battuta la Juventus 2-0 -

AGI - Agenzia Italia

Lainvece continua a fare la partita e al 78' sfiora il raddoppio con Piatek, il cui colpo di testa viene respinto da Pinsoglio, poi Odriozola non trova fortuna sulla ribattuta. Nel finale ...Milinkovic - Savic firma la beffa a tempo scaduto , la Lazioa Torino il punto che mancava per la qualificazione matematica in Europa League. Il serbo, ...travolta 4 - 1 Foto Ansa ... La Fiorentina agguanta l' Europa: battuta la Juventus 2-0 AGI - La Fiorentina chiude il campionato con una bella vittoria sulla Juventus e si regala la partecipazione alla prossima Conference League. Finisce 2-0 grazie alla fiammata di Duncan a ridosso dell' ...Doppietta di Abraham (27 gol stagionali, 17 in campionato) e rete di Pellegrini per la Roma che, dopo la Lazio, può festeggiare l’ingresso in Europa League. Mercoledì 25 la finale di Conference a Tira ...