La figlia di Putin ama Zelensky: la relazione con il super ballerino (che non è parente del presidente ucraino) (Di sabato 21 maggio 2022) Da nemici numero uno a… parenti. Vladimir Putin potrebbe ritrovarsi Zelensky in famiglia, ma non si tratta del presidente ucraino Volodymyr. Il legame parte da Katerina Tikhonova, una delle figlie dello zar, che avrebbe da tempo una relazione con Igor Zelensky, 52 anni, ballerino professionista di spicco e grande regista che fino a poco tempo fa era stato a capo del Bavarian State Ballet. La rivelazione arriva dal quotidiano tedesco Der Spiegel. Le sanzioni contro la 35enne – imposte per l' invasione dell'Ucraina da parte del padre – hanno interrotto i suoi voli regolari da Mosca a Monaco (dove vive il ballerino), durante il quale veniva accompagnata dalle guardie dei servizi segreti russi.

