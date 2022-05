La fidanzata di Damiano dei Maneskin e la lesa maestà. Scoppia il caso in tv (Di sabato 21 maggio 2022) Mai farsi ingannare dalle facili apparenze. Certo però che se pure la tua autobiografia ha come titolo «La signorina nessuno» il rischio di non esser presa troppo sul serio, un poco lo corri. L'autrice del libro in questione è Giorgia Soleri (chi? direte voi) e viene intervistata negli studi Rai di «Storie italiane». Il servizio pubblico mica una tivù locale della Barbagia. Intervista premettiamo che non verrà ricordata nei manuali antologici della televisione ma che ha fatto ugualmente parlare. Il motivo è semplice. L'intervistata si è indignata ed ha chiamato ad adunata i suoi milioni di seguaci informatici. «Come sottopancia hanno solo scritto: fidanzata di Damiano, una vergogna». La signorina Soleri è, de facto, la fidanzata del frontman dei Maneskin ma gradiva evidentemente una qualifica ben diversa. Più ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Mai farsi ingannare dalle facili apparenze. Certo però che se pure la tua autobiografia ha come titolo «La signorina nessuno» il rischio di non esser presa troppo sul serio, un poco lo corri. L'autrice del libro in questione è Giorgia Soleri (chi? direte voi) e viene intervistata negli studi Rai di «Storie italiane». Il servizio pubblico mica una tivù locale della Barbagia. Intervista premettiamo che non verrà ricordata nei manuali antologici della televisione ma che ha fatto ugualmente parlare. Il motivo è semplice. L'intervistata si è indignata ed ha chiamato ad adunata i suoi milioni di seguaci informatici. «Come sottopancia hanno solo scritto:di, una vergogna». La signorina Soleri è, de facto, ladel frontman deima gradiva evidentemente una qualifica ben diversa. Più ...

tempoweb : La 'fidanzata di Damiano' dei #Maneskin e la lesa maestà. Scoppia il caso in tv #storieitaliane #rai #21maggio… - binz61 : RT @PrimeDonne_PiuE: Cara Rai 1, Giorgia Soleri non è “la fidanzata di Damiano dei Maneskin”. Giorgia Soleri è Giorgia Soleri. Le donne non… - maponi : RT @PrimeDonne_PiuE: Cara Rai 1, Giorgia Soleri non è “la fidanzata di Damiano dei Maneskin”. Giorgia Soleri è Giorgia Soleri. Le donne non… - mariballardini : che la faccia incazzare essere chiamata “la fidanzata di Damiano” va benissimo, è giusto e sacrosanto, ma che si de… - Pinnaque : RT @PrimeDonne_PiuE: Cara Rai 1, Giorgia Soleri non è “la fidanzata di Damiano dei Maneskin”. Giorgia Soleri è Giorgia Soleri. Le donne non… -