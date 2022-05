La Famiglia Reale inglese ha ospitato in segreto i rifugiati ucraini (Di sabato 21 maggio 2022) I reali inglesi hanno ospitato rifugiati ucraini e hanno fatto donazioni in denaro per aiutare la crisi umanitaria in atto. A rivelare questa informazione è una fonte vicina alla Famiglia Reale, che ha rilasciato un’intervista al Daily Mail. La fonte ha aggiunto che la mossa è stata fatta già molte settimane fa, ma che i reali hanno voluto far ciò senza alcuna pubblicità. L’invasione della Russia all’Ucraina, infatti, ha portato milioni di ucraini a fuggire dal proprio paese per raggiungere le varie nazioni dell’Europa. Altre famiglie reali hanno aperto le porte dei loro castelli ad alcune famiglie in difficoltà. Ma fino ad oggi la Famiglia Reale inglese si era limitata a lanciare messaggi di solidarietà e inviti alla pace nel ... Leggi su velvetmag (Di sabato 21 maggio 2022) I reali inglesi hannoe hanno fatto donazioni in denaro per aiutare la crisi umanitaria in atto. A rivelare questa informazione è una fonte vicina alla, che ha rilasciato un’intervista al Daily Mail. La fonte ha aggiunto che la mossa è stata fatta già molte settimane fa, ma che i reali hanno voluto far ciò senza alcuna pubblicità. L’invasione della Russia all’Ucraina, infatti, ha portato milioni dia fuggire dal proprio paese per raggiungere le varie nazioni dell’Europa. Altre famiglie reali hanno aperto le porte dei loro castelli ad alcune famiglie in difficoltà. Ma fino ad oggi lasi era limitata a lanciare messaggi di solidarietà e inviti alla pace nel ...

