La cena di Vanity Fair e Louis Vuitton alla 75esima edizione del Festival di Cannes

Advertising

ParliamoDiNews : Fedez, a cena con il cantante dei Blink-182 (e il siparietto con Giacomo Poretti) | Vanity Fair Italia… -

Vanity Fair Italia

Sono stati spesso mano nella mano e la coppia si è scambiata un bacio alladove non sono ... Altre storie diFair che ti possono interessare: - Kourtney Kardashian e Travis Barker, nozze (...Dopo c è la fisioterapia e quindi la. Resta tempo libero "Poco, ma lo passiamo insieme. ... Altre storie diFair che ti possono interessare: - Mondiali senza Italia, per chi tifare - ... Fedez, a cena con il cantante dei Blink-182 (e il siparietto con Giacomo Poretti) I festeggiamenti sono partiti. Le sorelle Kardashian e gli invitati al matrimonio hanno cenato a Portofino. La cerimonia al castello Brown. La riviera è già piena di vip ...Tra i fan della band californiana anche il rapper e imprenditore, che oggi ha raccontato la sua serata indimenticabile a Milano. Dopo la serata, ancora molto emozionato, Fedez ha spiegato in una stori ...