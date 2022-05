La cannabis terapeutica riduce dolore e bisogno di antidolorifici (Di sabato 21 maggio 2022) La cannabis terapeutica riduce il dolore legato al cancro e il bisogno di antidolorifici a base di oppiacei. Lo rivela un nuovo studio completo sul suo uso da parte dei pazienti oncologici. Una valutazione completa dei benefici della cannabis terapeutica per il dolore correlato al cancro,. ha rilevato che per la maggior parte dei pazienti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cancro al pancreas: nuovo screening lo identifica al 95% cannabis ed epilessia: cannabinoidi riducono le convulsioni LSD: futura pillola contro l’ansia? Acido alfa-linolenico riduce rischio di malattie cardiache Melanoma aggressivo: ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 21 maggio 2022) Laillegato al cancro e ildia base di oppiacei. Lo rivela un nuovo studio completo sul suo uso da parte dei pazienti oncologici. Una valutazione completa dei benefici dellaper ilcorrelato al cancro,. ha rilevato che per la maggior parte dei pazienti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cancro al pancreas: nuovo screening lo identifica al 95%ed epilessia: cannabinoidi riducono le convulsioni LSD: futura pillola contro l’ansia? Acido alfa-linolenicorischio di malattie cardiache Melanoma aggressivo: ...

Advertising

homo_ricreativo : @LegaleMeglio non conosco proibizionisti contro la cannabis terapeutica.Anzi, sono sempre i primi a dire che in Ita… - age_of_VIRGO : RT @LegaleMeglio: ??L'università di Padova ha aperto il primo corso universitario sui benefici della #Cannabis terapeutica. Un passo importa… - legalizzas : '#Cannabis terapeutica, ecco il bando del Ministero: opportunità per il settore floricolo' Bene,prima cosa farsi… - Andrea_da_ : @La_JejeJeje ci sono persone che hanno patologie rare o semplicemente con cure costose alle quali lo stato non gli… - katun79 : RT @Blowjoint: Alla mozione in favore della legalizzazione della Cannabis, approvata ad Aprile, il consiglio comunale di Milano ne aggiunge… -