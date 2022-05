La Campania per il Clima: nuove idee per la sostenibilità ambientale (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Martedì 24 maggio si terrà all’Università del Sannio la tavola rotonda “La Campania per il Clima. nuove idee per la sostenibilità ambientale”. L’evento, organizzato dal Coordinamento sostenibilità ambientale dell’Osservatorio Gestione Rifiuti della Regione Campania, sarà ospitato alle ore 9.30, presso l’Aula 2 del polo didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie di Via dei Mulini. Il confronto tra esperti, docenti, imprenditori e amministratori sui temi della sostenibilità ambientale rappresenta una consultazione preparatoria, per la condivisione di strategie, in vista del Forum regionale su acqua, aria, rifiuti, economia circolare, la sfida ecologica della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Martedì 24 maggio si terrà all’Università del Sannio la tavola rotonda “Laper ilper la”. L’evento, organizzato dal Coordinamentodell’Osservatorio Gestione Rifiuti della Regione, sarà ospitato alle ore 9.30, presso l’Aula 2 del polo didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie di Via dei Mulini. Il confronto tra esperti, docenti, imprenditori e amministratori sui temi dellarappresenta una consultazione preparatoria, per la condivisione di strategie, in vista del Forum regionale su acqua, aria, rifiuti, economia circolare, la sfida ecologica della ...

