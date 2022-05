La botta meteo che rovina le ferie | il calendario del maltempo | segnatevi queste date

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 maggio 2022) Le condizionirologiche sono destinate a cambiare rapidamente. Adesso gli occhi sono tutti puntati sulla prossima tendenza che potrebbe spazzare via, a partire dalla prossima settimana, l'ondata di caldo che è arrivata in questi giorni. Come riportano gli esperti di 3b, l'anticiclone africano potrebbe sparire in pochi giorni. Ma attenzione: la repentina inversione di tendenza potrebbe interessare anche il mese di giugnondo lea chi ha prenotato in questo periodo. Nel periodo che va dal 23 al 29 maggio potrebbe scattare un vero e proprio filotto di piogge con pesanti perturbazioni in transito. Per quanto riguarda invece il periodo che va dal 30 maggio al 5 giugno, potrebbe abbattersi un'ondata disul Centro Sud e con una instabilità maggiore proprio sulle due Isole ...