L' Inter invece ha 700 milioni di buoni motivi (Di sabato 21 maggio 2022) Steven Zhang con la Coppa Italia di Mattia Todisco Il prossimo 6 giugno saranno sei anni di era Suning. Dal 2016 in poi, l'anno in cui da Nanchino partì la scalata all'Inter, squadra e società sono ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Steven Zhang con la Coppa Italia di Mattia Todisco Il prossimo 6 giugno saranno sei anni di era Suning. Dal 2016 in poi, l'anno in cui da Nanchino partì la scalata all', squadra e società sono ...

L' Inter invece ha 700 milioni di buoni motivi Se l'Inter batterà la Sampdoria domani saranno comunque 7 i punti in meno rispetto ai 91 di un anno fa. Il mercato estivo che verrà non sarà differente da quello del 2021. Serve un forte attivo e un ... Totti sullo scudetto: 'Il Milan difficilmente si lascerà sfuggire questa occasione' Io due - tre settimane fa dissi che l'Inter era quella più accreditata per poter vincere lo scudetto invece dopo col passo falso di Bologna è cambiato totalmente tutto. Adesso vediamo se il Milan ... QUOTIDIANO NAZIONALE L' Inter invece ha 700 milioni di buoni motivi Il prossimo 6 giugno saranno sei anni di era Suning. Dal 2016 in poi, l'anno in cui da Nanchino partì la scalata all'Inter, squadra e società sono completamente cambiate. A parlare sono soprattutto i ...