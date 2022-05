Karina Cascella ho difficoltà a trovare personale per il mio ristorante nessuno vuole più lavorare (Di sabato 21 maggio 2022) Karina Cascella si lamenta e lo fa sulle pagine del settimanale “Nuovo” che punta il dito contro il reddito di cittadinanza. “Ho difficoltà a trovare personale per il mio ristorante, nessuno vuole più lavorare!”, sbotta. La Cascella non riesce a scovare ragazzi che vogliano lavorare nel weekend. Lo scorso gennaio a Bergamo, dove vive, insieme Leggi su people24.myblog (Di sabato 21 maggio 2022)si lamenta e lo fa sulle pagine del settimanale “Nuovo” che punta il dito contro il reddito di cittadinanza. “Hoper il miopiù!”, sbotta. Lanon riesce a scovare ragazzi che voglianonel weekend. Lo scorso gennaio a Bergamo, dove vive, insieme

Advertising

CronacaSocial : Karina Cascella contro i giovani italiani: “Non riesco a trovare cuochi e camerieri, a molti basta il reddito di ci… - ludecri777 : @AriannaAbbate Karina Cascella! ?? - AriannaAbbate : no vabbè. ma chi è? ?? - zazoomblog : Karina Cascella contro il reddito di cittadinanza : “Nessuno vuole più lavorare” - #Karina #Cascella #contro… - DonnaGlamour : Karina Cascella: “Nessuno ha voglia di lavorare non trovo personale per il mio ristorante” -