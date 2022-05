Juventus, tweet “muto” di Roberto Baronio: frecciatina ad Allegri? (Di sabato 21 maggio 2022) La Juventus perde l’ultima di campionato in casa della Fiorentina per 2-0. Si chiude dunque con una sconfitta la stagione dei bianconeri, che per la prima volta dall’annata 2010/2011 sono rimasti a secco di trofei. Potrebbe essere riferito proprio alla stagione al di sotto delle aspettative il tweet sibillino di Roberto Baronio. Quest’ultimo, che lo scorso anno era nello staff di Andrea Pirlo alla guida della Juve, ha infatti pubblicato una emoji “muta” che sembra criticare l’operato di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina bianconera proprio dopo l’esonero di Pirlo. In fondo, nella stagione 2020/2022, i bianconeri sono comunque riusciti a portarsi a casa Coppa Italia e Supercoppa, non rimanendo a bocca sciutta. — Roberto Baronio (@RBaronio) ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Laperde l’ultima di campionato in casa della Fiorentina per 2-0. Si chiude dunque con una sconfitta la stagione dei bianconeri, che per la prima volta dall’annata 2010/2011 sono rimasti a secco di trofei. Potrebbe essere riferito proprio alla stagione al di sotto delle aspettative ilsibillino di. Quest’ultimo, che lo scorso anno era nello staff di Andrea Pirlo alla guida della Juve, ha infatti pubblicato una emoji “muta” che sembra criticare l’operato di Massimiliano, tornato sulla panchina bianconera proprio dopo l’esonero di Pirlo. In fondo, nella stagione 2020/2022, i bianconeri sono comunque riusciti a portarsi a casa Coppa Italia e Supercoppa, non rimanendo a bocca sciutta. —(@R) ...

