Juventus, Morata sfotte Allegri: “zero tiri, il mister sarebbe fiero” | VIDEO (Di sabato 21 maggio 2022) La Juventus ha deciso di non riscattare Alvaro Morata, si tratta di una decisione molto discutibile considerando il rendimento e le qualità dell’attaccante spagnolo. La dirigenza bianconera è scatenata sul fronte calciomercato. Sono in corso trattative molto importanti, sono vicinissimi gli arrivi a parametro zero di Paul Pogba e Angel Di Maria, contatti in corso anche con Perisic. Dopo Chiellini e Dybala, altri calciatori sono con la valigia in mano: da Bernardeschi a Morata. Un VIDEO di Morata è diventato virale. E’ andata in scena una sfida con protagonisti Federico Chiesa e Giorgio Chiellini contro Arthur e Alvaro Morata, in una partita ai VIDEOgiochi Konami’s eFootball 2022. L’ex Real Madrid si è lasciato sfuggire uno sfottò nei confronti di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Laha deciso di non riscattare Alvaro, si tratta di una decisione molto discutibile considerando il rendimento e le qualità dell’attaccante spagnolo. La dirigenza bianconera è scatenata sul fronte calciomercato. Sono in corso trattative molto importanti, sono vicinissimi gli arrivi a parametrodi Paul Pogba e Angel Di Maria, contatti in corso anche con Perisic. Dopo Chiellini e Dybala, altri calciatori sono con la valigia in mano: da Bernardeschi a. Undiè diventato virale. E’ andata in scena una sfida con protagonisti Federico Chiesa e Giorgio Chiellini contro Arthur e Alvaro, in una partita aigiochi Konami’s eFootball 2022. L’ex Real Madrid si è lasciato sfuggire uno sfottò nei confronti di ...

