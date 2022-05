Juventus, il colpo è servito: l’annuncio su Pogba manda in estasi i tifosi (Di sabato 21 maggio 2022) Pogba sempre più vicino alla Juventus, tornata alla carica nelle ultime ore: l’accordo è imminente, si attende soltanto la fumata bianca. La Juventus nei giorni scorsi, nel celebrare i 12 anni di presidenza di Andrea Agnelli, era stata molto chiara: “Stiamo già pensando alle nuove sfide da vivere, a tornare al più presto al posto che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 21 maggio 2022)sempre più vicino alla, tornata alla carica nelle ultime ore: l’accordo è imminente, si attende soltanto la fumata bianca. Lanei giorni scorsi, nel celebrare i 12 anni di presidenza di Andrea Agnelli, era stata molto chiara: “Stiamo già pensando alle nuove sfide da vivere, a tornare al più presto al posto che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gilnar76 : Emerson Palmieri Juve, Cherubini ha scelto: pressing per il colpo sulla fascia #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - infoitsport : PRIMA PAGINA TUTTOSPORT - La Juventus annuncia un grande mercato, primo colpo vicino - infoitsport : Calciomercato Juventus, pronto il colpo a centrocampo: Cherubini accelera - infoitsport : Roma: non solo Dybala, altro colpo di Mourinho dalla Juventus - ZonaBianconeri : RT @VittorioSantor: #Pogba torna alla #Juventus per amore della maglia e perchè c'è #Allegri in panchina che ha sempre saputo valorizzarlo.… -