Juventus, Gazzetta: “Pogba sarà bianconero la prossima stagione” (Di sabato 21 maggio 2022) Juventus, Gazzetta- Come scrive la Gazzetta ad oggi la Juventus prima di giugno chiude uno dei colpi più importanti del calciomercato. Il ritorno di Pogba alla Juventus è il grande colpo della dirigenza bianconera dopo Dusan a gennaio. Anche in quel caso tutti erano stati davvero presi di sorpresa dal movimento dei bianconeri che avevano portato a casa un grande attaccante e oggi stanno per portare nella loro scuderia un cavallo di qualche anno fa. Paul Pogba è stato davvero messo sotto torchio dalla Juventus per un suo ritorno in bianconero, sia per la Champions che per il campionato in questione. Pogba ha detto Juve” è il titolo con cui si apre La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Secondo quanto ... Leggi su seriea24 (Di sabato 21 maggio 2022)- Come scrive laad oggi laprima di giugno chiude uno dei colpi più importanti del calciomercato. Il ritorno diallaè il grande colpo della dirigenza bianconera dopo Dusan a gennaio. Anche in quel caso tutti erano stati davvero presi di sorpresa dal movimento dei bianconeri che avevano portato a casa un grande attaccante e oggi stanno per portare nella loro scuderia un cavallo di qualche anno fa. Paulè stato davvero messo sotto torchio dallaper un suo ritorno in, sia per la Champions che per il campionato in questione.ha detto Juve” è il titolo con cui si apre Ladello Sport oggi in edicola. Secondo quanto ...

