Juventus, Allegri: “Buon lavoro in questa stagione: bene in Champions, normale non vincere un anno” (Di sabato 21 maggio 2022) ù “Bilancio stagione? Buon lavoro, non abbiamo raggiunto lo scudetto ma sapevamo che era molto difficile, poi gli infortuni hanno complicato tutto. Buona Champions, perso le finali. E’ normale che per un anno puoi non vincere, dispiace ma l’obiettivo minimo è stato raggiunto, che non è nemmeno semplice. Abbiamo fatto un Buon lavoro”. Lo ha detto Massimiliano Allegri nel pre partita della sfida contro la Fiorentina, commentando quanto fatto dalla sua Juventus in questa stagione. “Stasera Juventus scarica non di certo. Per noi la stagione si è conclusa, ma giocare qui è bello in un ambiente caldo. Loro ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) ù “Bilancio, non abbiamo raggiunto lo scudetto ma sapevamo che era molto difficile, poi gli infortuni hcomplicato tutto., perso le finali. E’che per unpuoi non, dispiace ma l’obiettivo minimo è stato raggiunto, che non è nemmeno semplice. Abbiamo fatto un”. Lo ha detto Massimilianonel pre partita della sfida contro la Fiorentina, commentando quanto fatto dalla suain. “Staserascarica non di certo. Per noi lasi è conclusa, ma giocare qui è bello in un ambiente caldo. Loro ...

